NBA : Jonathan Kuminga, le rookie record

A San Francisco, Golden State est passé tout près de la correctionnelle face à Memphis, arrachant la victoire (101-98). Dans les rangs des Warriors, le Congolais Jonathan Kuminga reste discret dans la rotation et continue de rêver à une finale de conférence.

Ce n'est qu'à 45 secondes du terme, que les Warriors ont pour la première fois du match pris l'avantage (94-93). Le tout, en ayant joué un de leurs pires matches de la saison.

Stephen Curry, malgré une adresse en berne (10/25), a su forcer la décision, en marquant 18 de ses 32 points dans le dernier quart-temps. Entre-temps, le contre de Draymond Green sur Jaren Jackson Jr, l'homme fort d'en-face (21 pts, 5 rbds, 5 contres), a aussi été décisif.

L'entraîneur Steve Kerr, privé de banc car entré sous protocole Covid, n'a pas dû apprécier de voir son équipe autant déjouer et persister derrière l'arc (9/35 au final), à l'image de Klay Thompson (0/7, 14 pts toutefois).

Kuminga, des records et de l'ambition

Jonathan Kuminga n'a joué que 5 minutes de ce match 4 mais le rookie avait débuté samedi le tout premier match de play-off de sa jeune carrière, profitant de la blessure de Gary Payton II.

Des débuts historiques puisque le natif de Goma devenait le plus jeune débutant du tour final NBA depuis 1971 à 19 ans et 213 jours et des débuts réussis : 18 points inscrits soit le meilleur total pour un rookie depuis 2004 et un certain Carmelo Anthony. Avant cela, seuls Kobe Bryant et Tony Parker avaient réussi pareil exploit, rien que ça !

Déjà très en vue au tour précédent lors du match 4 contre les Nuggets, JK continue d'apprendre et compte bien briller encore sur les parquets pour finir en apothéose sa première saison dans l'élite du basket mondial.