Climat : vers un dépassement du seuil de 1,5 °C ?

Alors que se tient à Abidjan la COP15 sur la lutte contre la désertification, un rapport de l’Organisation météorologique mondiale inquiète : il y a 93 % de chances que le monde établisse le record de l'année la plus chaude d'ici à la fin de 2026.

L’étude issue des recherches de 11 centres à travers le monde prévient : il y a une probabilité que l’une des années comprises entre 2022 et 2026, soit la plus chaude jamais enregistrée, supplantant l’année 2016.

"Chaque décennie a été plus chaude que la précédente, et la tendance continue d'être à la hausse. Donc, si l'on se contente d'avancer et d'extrapoler à partir des tendances actuelles, nous franchirons une température annuelle moyenne mondiale de 1,5 degré à un moment donné, peut-être même dans les cinq prochaines années, comme l'indique notre rapport, mais à terme, toutes les années pourraient être supérieures à 1,5 degré et bien plus." explique le docteur Maxx Dilley, Directeur du programme climatique, Organisation météorologique mondiale.

Si entre 2017 et 2021, la probabilité d’un dépassement du seuil de la température de 1, 5 o C était de 10 %. Pour la période 2022-2026, elle est passée à 50 %. Et

"Ces dernières semaines, nous avons connu des périodes prolongées de températures proches des 50 degrés celsius. Ce sont des températures auxquelles il est très difficile pour les gens de travailler, il est très compliqué de pratiquer l'agriculture. Il n'est donc pas nécessaire de se projeter loin pour constater les effets de la variabilité et du changement climatiques, et les extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et sévères.", souligne Maxx Dilley.

Mais face aux pommes de discordes en matière de réduction de gaz à effet de serre, l’appréhension est grande. Des Etats privilégiant souvent le développement industriel au détriment de la protection de l’environnement.

"Le climat que nous avons aujourd'hui est le produit de l'atmosphère que nous avions, il y a 20 ou 30 ans et si nous attendons encore 20 à 30 ans, lorsque nous aurons une crise climatique totale et que nous déciderons alors qu'il est temps de faire quelque chose de sérieux pour réduire les émissions, il sera trop tard." déclare le directeur du programme climatique à l'Organisation météorologique mondiale.

La sécheresse qui frappe la corne de l’Afrique depuis 202 a déjà affecté environ 6 millions de personnes en Somalie, 7 millions en Ethiopie et un peu plus de 3 autres millions au Kenya selon l’ONU.