Afrique du Sud : les mineurs de Sibanye-Stillwater toujours en grève

Les mineurs de la compagnie Sibanye-Stillwater, le géant sud-africain de l'extraction du platine et de l'or, ont débrayé depuis deux mois pour tenter d’obtenir une revalorisation salariale de 63 dollars, contre les 54 dollars proposés par leur employeur.

Mais les grévistes campent sur leur position. "Nous sommes maintenant à soixante jours de grève, et les employés sont toujours forts et fermes et , et six pour cent est offert par l'employeur. ", explique Eric Mathunjwa, secrétaire de branche de l**'AMCU**, Association des mineurs et syndicat de la construction.

Les mineurs justifient leur mouvement par l’inflation galopante dans le pays. Difficile de vivre avec leur salaires actuelles,disent-il.

"Les gens souffrent, mais parce qu'ils ont besoin d'argent, la vie qu'ils mènent est très dure maintenant. Quand vous vérifiez le prix de l'essence sur une base mensuelle, l'augmentation de l'essence est palpable. Même chose dans les magasins, le prix de la nourriture grimpe, alors nous exhortons ces employeurs à s'assurer que ces gens s'occupent de leurs familles.", a déclaré Peter Pateguana, chef de la branche du syndicat national des mineurs.

Face à ces arguments, l’employeur brandit les conséquences éventuelles d’une hausse de plus de 54 dollars sur l’avenir de la compagnie.