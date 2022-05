Tennis : victoire de la tunisienne Ons Jabeur à Madrid

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a remporté le deuxième titre de sa carrière à Madrid.

10ème joueuse mondiale, Ons Jabeur remporte la victoire face à l’américaine Jessica Pegula, 14ème au classement international, 7-5 0-6 6-2.

A l’âge de 27 ans, la joueuse tunisienne devient la première joueuse arabe à inscrire à son palmarès un tournoi WTA 1000, la catégorie la plus élevée après les Grands Chelem.

_"J'ai l'impression que je ne me souviens pas de l'autre (son premier titre WTA), mais je me souviens très bien de celui-ci. C'est incroyable, très heureux, je suis content d'avoir gagné aujourd'hui. Je ne voulais pas être déçue à nouveau, pour être honnête avec vous. Mais vous savez, j'ai travaillé très dur et le match d'aujourd'hui était très difficile. Et je suis heureux d'avoir remporté la victoire. Et j'espère que ce sera l'occasion de gagner beaucoup plus de titres."_a-t-elle réagit.

Il y a deux ans, elle était devenue la première joueuse arabe à se hisser en quarts de finale en Grand Chelem, à l'Open d'Australie 2020, une performance qui lui avait permis de faire son entrée dans le Top 50, lundi elle grimpera à la septième place mondiale.

Favorite pour le titre dans cette finale, Ons Jabeur a eu un départ plus difficile que son adversaire qui a mené quatre jeux à un dans le premier set. Elle a ensuite perdu quatre fois de suite son service au cours du deuxième set.

Mais la joueuse tunisienne a fini par tenir son rang en parvenant à s'imposer en un peu moins de deux heures, sur un service gagnant.