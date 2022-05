Ligue des Champions africaine : l'ES Setif défie Al-Ahly

L'équipe de football algérienne de l'ES Sétif affronte samedi les Égyptiens d’Al-Ahly en demi-finale.

L’ES Setif espère une victoire pour créer une nouvelle surprise dans la Ligue des champions africaine après avoir battu l’ES Tunis en quarts de finale.

"On peut dire que oui. C'est un honneur pour moi d'avoir joué avec Shabibet Al Qabaael et d'avoir affronté Al Ahly en phase de groupes. J'espère que cette fois-ci, je pourrai également honorer mon équipe et bien jouer en demi-finale." a expliqué le défenseur de l'ES Sétif, Mohamed Khoutir Ziti.

L'entraîneur sud-africain d'Al-Alhy, Pitso Mosimane, a donné son avis sur leur adversaire en demi-finale ES Sétif :"Nous sommes de nouveau sur la grande scène de la Ligue des champions pour disputer un grand match contre l'ES Sétif, une équipe qui a quand même éliminé Attaraji (ES Tunis). Les Sang et Or ce n'est pas n'importe quelle équipe, nous le savons tous. Cela montre le genre d'adversaire que nous allons affronter. Ils n'ont pas éliminé Attaraji seulement à Alger, ils les ont éliminé à Tunis. Cela force le respect".

L'ES Sétif aura fort à faire face à Al Ahly qui est l'équipe la plus titrée de la compétition (10 fois vainqueurs de la ligue des Champions africaine).

Le match aller aura lieu ce samedi au Caire et le match retour la semaine prochaine à Alger.