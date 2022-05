Almamy Touré, le rêve européen

Le natif de Bamako vit un rêve en 2022. Appelé à rejoindre le nid des Aigles en février, il disputera la finale de la Ligue Europa à la fin du mois sous le maillot de l'Eintracht Francfort après trois titularisations abouties contre le FC Barcelone en quarts puis West Ham en demi.

Hier soir face aux Londoniens, il a encore été un des remparts les plus solides de la formation allemande. Pourtant cantonné au banc en début de partie, comme souvent cette saison, il a dû faire son entrée avant même le quart heure de jeu pour suppléer Martin Hinteregger, touché au genou dans un choc avec le massif Michail Antonio. Comme lors du tour précédent face au mythique Barça, il n'a pas déçu.

L'ancien monégasque avait perdu sa place en début de saison après une demi-douzaine de matches approximatifs en Bundesliga et malgré un but inscrit dans cette C3 européenne en phase de groupe.

Arrivé en Allemagne auréolé d'un titre de champion de France, ce latéral droit de formation était venu chercher du temps de jeu avant d'être barré par le Brésilien Tuta dans la défense à trois de l'entraîneur autrichien Oliver Glasner.

La blessure du central carioca lui permet d'envisager une fin de saison en apothéose, récompense d'un gros travail à l'entrainement et d'un professionnalisme exemplaire selon le directeur sportif Markus Krösche : "Almamy est très professionnel. Il n'a pas eu la vie facile depuis sa blessure il y a un an et n'a pas joué depuis longtemps. Mais Almamy travaille dur au quotidien".

Il y a deux mois le désormais ex-sélectionneur malien Mohamed Magassouba l'avait convoqué pour le duel qualificatif pour la coupe du monde perdu contre la Tunisie, son probable successeur, l'Allemand Winfried Schäfer saura à qui s'adresser pour prendre des références.

Barré par l'inamovible Hamari Traoré, il devra peut être se reconvertir en central pour enfin enfiler la tunique jaune.

Alors qu'il lui reste un an de contrat à Francfort, la saison prochaine pourrait, elle, s'inscrire dans un nouveau championnat. La Roma de José Mourinho lui ferait les yeux doux, un transfert autour des 8 millions d'euros serait dans les tuyaux.