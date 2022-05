Le Cameroun à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l’UA

Tout au long du mois de mai, c’est le Cameroun qui présidera le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. Il s’agit de l'organe décisionnel permanent de l’UA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.

Une réunion extraordinaire de l’organe doit d’ailleurs se tenir le 28 mai prochain pour évoquer plusieurs sujets phares comme les problèmes de gouvernance actuels sur le continent, les crises humanitaires ainsi que le terrorisme qui touche principalement l’ouest du continent. Il sera notamment question de comparer les efforts fournis par les différents pays membres dans ce domaine.

Outre cette réunion extraordinaire, d’autres réunions doivent également se tenir ce mois-ci sous la présidence du Cameroun sur les thèmes comme la sécurité alimentaire, qui est au centre de nombreuses préoccupations mondiales et africaines actuellement avec le conflit en Ukraine.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine est constitué de 15 membres non-permanents bénéficiant de droits de vote égaux.

Cinq membres sont élus pour un mandat de trois ans et dix membres pour un mandat de deux ans. L’Afrique du Nord dispose de deux sièges au CPS, les régions d’Afrique centrale, de l’est et australe disposent quant à elle de trois sièges chacune. Et enfin, l’Afrique de l’Ouest dispose de quatre sièges.