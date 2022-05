Soudan : les pousse-pousse électriques séduisent les automobilistes

Mohamed Samir, entrepreneur soudanais, regarde fièrement des ouvriers assembler des pousse-pousse aux couleurs criardes, uniques dans ce pays d'Afrique du Nord parce qu'ils fonctionnent à l'électricité, dans le but de lutter contre la flambée des coûts.

Au Soudan, les véhicules à trois roues - les pousse-pousse tuk-tuk pour les passagers et les tricycles à moto avec remorque pour le transport de marchandises - sont depuis longtemps un moyen de transport populaire et abordable. Des dizaines de milliers d'entre eux circulent dans les rues de la seule capitale Khartoum.

Mais le Soudan étant en proie à une grave crise économique, aggravée par les troubles politiques qui ont suivi le coup d'État militaire d'octobre dernier, le coût de fonctionnement des moteurs à essence a explosé.

"Les gens qui utilisent les rickshaws fonctionnant au carburant souffrent, et ils connaissent la valeur de ce que nous offrons", a déclaré Samir, un ingénieur de 44 ans, dans l'usine du nord de Khartoum.

"Nous voulons offrir des solutions".

Il y a aussi un impact environnemental critique. Les véhicules à essence fumants, en plus d'alimenter le changement climatique, provoquent "une pollution sonore et atmosphérique importante", a averti le Programme des Nations unies pour l'environnement dans un rapport de 2020.

"Les émissions des trois-roues réduisent la visibilité, endommagent la végétation et provoquent des maladies respiratoires chez les gens", ajoute le rapport.

Selon Samir, les nouveaux véhicules électriques cochent trois cases des objectifs de développement durable de l'ONU : la lutte contre la pauvreté, la protection de la santé et la protection de l'environnement.

"Ils font également beaucoup moins de bruit", a-t-il ajouté.

Un revenu quotidien doublé

Samir a dû faire face à des années de difficultés pour mettre son usine sur pied et la faire fonctionner, mais une fois qu'il a ouvert, les affaires ont été florissantes, avec la vente de plus de 100 tricycles de marchandises et de 12 pousse-pousse de passagers depuis l'année dernière.

Le coût du carburant a plus que doublé depuis le coup d'État. En outre, les pénuries répétées de carburant ont obligé les conducteurs à faire la queue pendant des heures devant les stations-service pour faire le plein. Les chauffeurs se plaignent de gagner moins que ce qu'ils dépensent. C'est la principale raison pour laquelle le vendeur de fruits Bakry Mohamed a vendu son vieux tuk-tuk à essence et acheté un tricycle électrique l'année dernière.

"Avant, il coûtait plus que ce qu'il rapportait", explique Mohamed, qui utilise son véhicule pour transporter un étal de fruits dans les rues. "De plus, je devais me préoccuper de savoir où trouver du carburant, et où changer l'huile du moteur".

"Il a été extrêmement rentable", a déclaré Mohamed. "Maintenant, il n'y a plus de files d'attente pour le carburant. Je le charge une fois, et il continue à fonctionner toute la semaine. Mon revenu quotidien a doublé."

Certains conducteurs ont du mal à faire la transition, mais Samir affirme qu'il n'y a pas eu de plaintes majeures, et que les batteries électriques nécessitent moins d'entretien que les moteurs fonctionnant au carburant. "C'est nouveau, et ils ne sont pas habitués aux véhicules électriques", dit-il.

L'énergie solaire

Il faut environ huit heures pour recharger complètement les véhicules à trois roues. Un tricycle tuk-tuk peut parcourir 80 à 100 kilomètres, tandis que l'autonomie d'un rickshaw est encore plus grande, entre 100 et 120 kilomètres. Mais dans le contexte de la crise économique, l'approvisionnement en électricité du Soudan a également souffert, avec de fréquentes coupures de courant.

En janvier, le gouvernement a augmenté les prix de l'électricité, et les ménages ont vu leurs factures augmenter d'environ 500 %. Pourtant, selon Samir, les pousse-pousse électriques sont toujours plus efficaces et beaucoup moins chers que les autres moyens de transport.

"Le coût de la recharge de la batterie reste inférieur à celui du carburant", a-t-il ajouté, une seule charge électrique coûtant moins d'un demi-litre de carburant.

D'autres, qui regardent vers le ciel pour profiter du soleil du Soudan toute l'année, se sont également libérés de leur dépendance vis-à-vis du réseau électrique. Amjad Hamdan Hameidan, qui a acheté plusieurs pousse-pousse électriques, alimente son tricycle en énergie sur le pouce.

Un véhicule électrique est assemblé à l'usine, qui affirme que les machines sont plus efficaces et moins chères que les moteurs à essence ordinaires.

"J'utilise des panneaux solaires flexibles", explique Hameidan. "Nous les plaçons sur le dessus du pousse-pousse pendant la conduite, et cela permet de garder les batteries chargées".

Mohamed Samir affirme que son usine aide le Soudan à suivre le rythme d'un monde qui se développe rapidement.

"Tout ce qui fonctionne au carburant sera remplacé par l'électricité tôt ou tard", a déclaré Samir. "Nous avons maintenant la possibilité de suivre le rythme du reste du monde".