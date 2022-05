Kenya : 46 candidats se présentent à l’élection présidentielle

Au Kenya, 46 candidats à la présidence ont été autorisés à se présenter a annoncé le responsable du Registre des partis politiques Ann Nderitu. Au total, 7 212 candidats indépendants seront présents pour les élections générales du 9 août, dépassant largement les 4 000 candidatures de 2017.

Déjà présent lors des précédentes élections, Nazlin Omar, Nixon Kukubo et Muthiora Kariara sont de nouveaux candidats et seront entre autres opposés à l'artiste de gospel Reuben Kigame, à l'ancien modérateur de l'Église presbytérienne David Githii et Grita Muthoni.

Parmi les autres candidatures indépendantes, des gouverneurs, des sénateurs, des représentantes des femmes, ainsi que des membres de l'Assemblée nationale et d'assemblées départementales.

Le Mouvement démocrate orange (ODM) de l'ancien Premier ministre Raila Odinga, a déjà reçu le soutient du président Uhuru Kenyatta, et devra faire face a l'Alliance démocratique unie (UDA), le parti de l'actuel Premier ministre William Ruto.

Le pays est régulièrement en proie à des vagues de violences après l'annonce des résultats des élections générales, en partie liées à la contestation des scores. En 2017, plusieurs dizaines de personnes avaient été tuées dans des affrontements. Et lors des élections précédentes, des conflits ethniques avaient fait plus de 1 200 victimes à travers le pays.