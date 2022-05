USA : Ray Charles entre au Country Music Hall of Fame

Ray Charles a rejoint le Country Music Hall of Fame. L'institution américaine en charge de documenter l'histoire de la musique country ajoute une consécration de plus au chanteur et pianiste afro-américain surnommé "The Genius".

"Ses enregistrements au début des années 1960 ont changé la façon dont les gens pensaient à la musique country, a révélé Kyle Yong, dirigeant du Country Music Hall of Fame and Museum,_ Willie Nelson a déclaré que l'enregistrement de "I Can't Stop Loving You" par Ray a fait plus pour élargir le public de la country que tout autre disque auparavant. Il l'a enregistré pour son album "Modern Sounds in Country and Western Music", une œuvre de référence qui a fait découvrir à d'innombrables fans de musique pop la beauté et l'âme de la musique country. Depuis lors et jusqu'à sa mort en 2004, il a fait de la musique country une partie intégrante de son répertoire".

Si l'interprète culte de Georgia est davantage connu comme étant le père de la musique soul apparue au milieu des années 1950, ses admirateurs aiment à rappeler que Ray Charles a érigé des ponts entre plusieurs genres musicaux fondamentaux à cette époque aux Etats-Unis. "Depuis son premier enregistrement en 1959 avec 'I'm Movin' On', jusqu'à ce qu'il informe sa maison de disques en 1961 qu'il allait enregistrer un album entier de country et de western. Ils disaient qu'il était fou, a indiqué avec amusement Valerie Ervin, président de la Foundation Ray Charles, Mais M. Charles a toujours défendu ce qu'il aimait et la country était une chose qu'il aimait vraiment, vraiment beaucoup".

Une chose que peut confirmer Ronnie Milsap, musicien déjà classé au Country Music Hall of fame depuis 2014 qui a partagé la scène avec Ray Charles à ses débuts."Tout le monde essaie d'imiter Ray Charles. Mais on n'y arrive pas, a déclaré l'artiste non sans émotion, Il n'y en avait qu'un seul et unique. Ray serait tellement heureux aujourd'hui de faire partie de cette célébration. Parce que comme vous l'avez souligné ici, il chantait la musique country comme elle devait être chantée".

Trois autres artistes ou groupes étaient intronisés en même temps, notamment The Judds dont l'une des chanteuses, Naomi Judd est décédée juste avant la cérémonie à l'âge de 76 ans.