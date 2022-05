ONU : António Guterres entame sa tournée africaine au Sénégal

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a entamé une tournée africaine au Sénégal qui le conduira également au Niger et au Nigeria.

António Guterres a rencontré le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine (UA), Macky Sall.

"Je souhaite la bienvenue à M. António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, en visite officielle de 48 heures au Sénégal. Nous aurons l'occasion de discuter de la coopération solide et sûre entre l'ONU et le Sénégal", a déclaré M. Sall sur son compte Twitter.

Au cours de la journée, le Secrétaire général des Nations Unies et le président sénégalais ont visité le nouveau siège des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, situé dans la ville de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Selon la présidence sénégalaise, le siège "abritera les 34 agences du système des Nations unies" présentes dans la capitale sénégalaise.

"Le Sénégal est une référence avec un récit positif et démonstratif qui prouve qu'il est possible d'être sur la bonne voie du développement malgré un contexte régional difficile", a déclaré Antonio Guterres, dans des déclarations publiées par l'ONU.

Au cours de cette tournée, le secrétaire général de l'ONU va également "mettre en évidence l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent africain", selon les Nations unies. En mars dernier, M. Sall a exhorté la Banque mondiale à aider l'Afrique à faire face aux effets économiques de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Lundi, M. Guterres participera avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, aux célébrations de l'Aïd el Fitr marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan.

Mardi, le Secrétaire général des Nations unies se rendra au Nigeria, où il prévoit de rencontrer le président du pays, Muhammadu Buhari. Dans ces trois pays, M. Guterres rencontrera des hauts fonctionnaires et des représentants de la société civile, notamment des femmes, des groupes de jeunes et des chefs religieux. Il rencontrera également des familles touchées par la violence et l'instabilité au Sahel et constatera de visu l'impact du changement climatique sur les communautés vulnérables et la réponse à la pandémie de covid-19.

M. Guterres associe cette tournée à des visites effectuées cette semaine à Moscou et à Kiev pour aborder la question de la guerre en Ukraine. Il doit rentrer à New York mardi prochain.