Écotourisme : 6 pays africains dans les 50 meilleures destinations

Alors que de plus en plus de citoyens du monde se préoccupent de la planète, de son avenir et de l’impact du réchauffement climatique, le changement des pratiques quotidiennes ou ponctuelles comme quand il s’agit de voyager sont encouragées par de nouvelles initiatives.

Parmi ces alternatives, l’éco-tourisme permet de partir à la découverte de nouvelles destinations de manière plus écologique et plus propre.

Le magazine de voyage Big 7 Travel a répertorié les 50 régions pays ou villes qui se sont engagés à protéger les ressources naturelles, les personnes ou le patrimoine. 5 pays africains figurent dans cette liste des destinations à visiter cette année 2022.

L’île Maurice obtient la 50ème place. Les oiseaux de l’île sont nombreux à avoir été sauvés par les récents efforts de conservation. Les touristes sont d’ailleurs invités à quitter les plages de sable fin pour s’enfoncer dans la faune du parc de La Mauritian Wildlife Foundation ou plusieurs circuits tenus par des communautés locales sont proposés.

Le Cap –vert, composé de dix îles et de plus de 1 000 km de côtes a été placée à la 43ème par le magazine. L’écotourisme est en plein essor dans ce pays aux panoramas vierges.

Les îles sont également devenues l'un des leaders mondiaux en matière d'énergie renouvelable, produisant au moins 50 % de leur électricité à partir de sources renouvelables.

A la 20ème place, la Tanzanie avec notamment son parc marin de l'île de Mafia qui s'étend sur 822 km² d'eaux protégées.

La Gambie à la 3ème place passe loin devant. Le plus petit pays d’Afrique et ses lagons pittoresques ont développé depuis la pandémie des alternatives aux escapades de plage comme avec ses randonnées à la découverte des communautés rurales le long du fleuve Gambie.

Toujours juste devant, à la 2ème place des pays à voir cette année est le Botswana. Les autorités locales et l’office du tourisme ont mis en place des safaris durables avec 240 camps et lodges pour observer les Big 5. Ces établissements maximisent l'implication des communautés locales et de la conservation. Des dizaines de tour-opérateurs de safaris investissent dans des opportunités communautaires pour aider des villages locaux comme Great Plains Safari. Celui-ci utilise un système de batteries solaires Tesla pour alimenter le camp et des bio-digesteurs pour transformer les épluchures de légumes en gaz de cuisson au méthane, tout en conservant près d'un million d'hectares de terres pour la faune africaine.