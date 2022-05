Malawi : le tabac supplanté par le cannabis ?

La culture du cannabis attire de plus en plus de bras au Malawi, au détriment du tabac en proie à la chute de ses prix. La semaine dernière, ils ont baissé de 20 % par rapport à 2021.

Des feuilles de marijuana bien vertes dans un champ, signe du dynamisme de la culture. Le pays a légalisé le cannabis à des fins médicinales et industrielles en février 2020. Aussi, des agriculteurs se tournent-ils vers cette plante jugée désormais plus rentable.

"Pendant de nombreuses années, je n'ai pas vu les avantages de la culture du tabac, car les prix étaient toujours bas lorsque j'apportais la récolte dans les salles de vente. Parfois, le tabac était envoyé pour être reclassé et il en manquait une partie. Cela perpétuait notre pauvreté, alors j'ai décidé de rejoindre la coopérative Tilitonse pour les cultivateurs de cannabis..", explique Falice Nkhoma, cultivatrice de cannabis.

Les conséquences de ce changement sont déjà visibles. Cette année au Malawi, la récolte du tabac sera inférieure de 50 millions de kilogrammes par rapport à la demande du marché. Alors que le pays occupe le septième rang mondial en terme de production globale.

" L'avenir de la culture du tabac est sombre. Regardez ce qui s'est passé cette année. À l'heure qu'il est, nous devrions avoir beaucoup de tabac dans les entrepôts et plus de camions à l'aire de réception, mais il y a plus d'espace vide ici parce que le tabac arrive en petites quantités.", a déclaré Yona Mkandawire, cultivateur de tabac.

Il faut sauver de l’abandon, une culture qui représente 70 % des recettes d’exportations du pays. Malgré la période de vache maigre. C’est l’engagement pris par Lilongwe.

" En tant que pays, nous devons nous assurer que nous continuons à investir dans le tabac parce qu'à l'heure où nous parlons, c'est la seule culture qui apporte des revenus dans ce pays. Nous ne pouvons pas abandonner cela, peu importe comment.", a souligné Chidanti Malunga, directeur général de la Commission du tabac.

L'année dernière, le tabac a rapporté au Malawi 173,5 millions de dollars, soit une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente, selon la Commission du tabac. Malgré l’optimisme des dirigeants, des voix militent déjà pour la diversification de l’économie du pays, face à la trajectoire prise par le produit '' fétiche''.