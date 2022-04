L'ex-rebelle Gibril Massaquoi acquitté pour crimes de guerre au Libéria par la Finlande

La justice finlandaise a acquitté Gibril Massaquoi, un ex-rebelle sierra-léonais, jugé pour crimes de guerre à la fin de la guerre civile au Libéria. L'homme de 52 ans avait été arrêté dans le pays scandinave en 2020 où il vivait en exil depuis 2008.

La cour a estimé que l'accusation manquait de preuves pour établir sa culpabilité, y compris concernant sa présence au Libéria au moment des faits reprochés. "Je comprends que dans une affaire comme celle-ci, un juge et un tribunal doivent prendre en considération des questions difficiles afin de décider s'il faut condamner ou non. Maintenant, nous devons lire attentivement le jugement et essayer de voir s'il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes tout simplement pas d'accord avec les tribunaux.", a réagi le procureur en charge de l'affaire, Tom Laitinen.

Cette dernière était portée par Civitas Maxima, une ONG suisse qui enquête sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'échelle internationale. Gibril Massaquoi était poursuivi pour viols, meurtres et recrutement d'enfants soldats.

Surnommé "l'Ange Gabriel" par des témoins, Gibril Massaquoi était à la fin des années 1990, un haut responsable du Front révolutionnaire uni (RUF), un groupe armé sierra-léonais dirigé par le caporal Foday Sankoh, proche de l'ex-chef de guerre libérien devenu président, Charles Taylor. Pendant le procès, il a été difficile d'établir la véracité de certains témoignages et l'accusé niait en bloc tous les faits reprochés. Le document issu des audiences a même indiqué que "l'Ange Gabriel" décrit par les témoins n'était peut être pas Massaquoi.

Le procureur n'a pas révélé s'il allait faire appel ou non de ce jugement fleuve de plus de 800 pages. On estime que les deux guerres civiles libériennes ont fait environ 250 000 morts entre 1989 et 2003.