Des pro-Touadéra demandent une révision de la Constitution centrafricaine

Des centaines de manifestants se sont rassemblés vendredi 29 avril devant l'Assemblée nationale à Bangui pour soutenir le président Faustin Archange Touadéra et demander une révision de la Constitution centrafricaine. L'appel a été lancé par les jeunes du Front républicain, un parti politique qui soutient la possibilité d'un nouvelle candidature pour l'actuel président, ce qui est pour l'instant interdit par le texte.

"Aujourd'hui, je suis ici pour soutenir le troisième mandat du président Touadéra, indique Jean-Levy manifestant. Le Front républicain dénonce une constitution adoptée par un gouvernement de transition avant l'arrivée au pouvoir de président Touadéra en 2016. Il a déjà fait circuler une pétition et souhaite la mise en place d'un référendum. "Depuis le 28 mars, nous avons lancé une campagne d'activisme sur le territoire centrafricain et nous avons pu collecter plus de 601.774 signatures que nous sommes venus remettre officiellement au bureau de l'Assemblée nationale.", explique Héritier Doneng, Président du Front républicain.

En mars dernier, le gouvernement avait organisé un "dialogue réconciliation national" auquel les groupes armées invités avaient refusé de participer. Lors des différentes réunions, une modification de la constitution avait déjà été abordée mais s'était heurtée à des réticences venant de plusieurs groupes de la société civile.