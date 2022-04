Mali : Reporters sans frontières vient au secours de RFI et France 24

L'organisation de défense des médias Reporters sans frontières a annoncé jeudi la création de sites "miroirs" pour permettre à RFI et France 24 de rester accessibles en ligne au Mali, où les autorités de la transition maliennes ont interdit définitivement les chaînes françaises.

Les chaînes de radio et de télévision ont annoncé mercredi que la junte au pouvoir au Mali les avait définitivement interdites après s'être plainte d'informations faisant état d'exactions commises par l'armée malienne.

Reporters sans frontières (RSF) a déclaré qu'elle avait utilisé ses "méthodes de création de sites miroirs de l'opération Collateral Freedom pour s'assurer que le contenu de leur site web est accessible depuis le Mali".

RSF a lancé l'opération Collateral Freedom en 2015. La mise en place de "sites miroirs" permet actuellement à 47 sites web dans 24 pays, dont la Russie, "de contourner la censure de leurs gouvernements".

L'interdiction de diffusion intervient après que les relations diplomatiques entre le Mali et la France, ont atteint leur point le plus bas depuis des années en raison de différends sur la démocratie et la présence présumée de paramilitaires liés à la Russie dans le pays.

Tensions diplomatiques

Le Mali a expulsé l'ambassadeur français en janvier.

La junte au pouvoir à Bamako a annoncé le 17 mars la suspension de l'autorisation de diffusion accordée à RFI et France 24 au Mali. Les chaînes françaises étaient accusées d'incitation à la haine, après avoir publié des témoignages mettant en cause l'armée malienne dans des exactions contre des civils.France Medias Monde, la société mère de RFI et de France 24, a déclaré mercredi dans un communiqué qu'elle "conteste fermement la décision définitive de suspendre" les deux chaînes.

Jeudi, le gouvernement de la transition malienne a publié un communiqué dans lequel il accuse la France d'espionnage et de subversion.