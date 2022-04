Kenya : funérailles nationales pour l'ancien président Kibaki

Le Kenya a tenu vendredi des funérailles nationales en l'honneur de l'ancien président Mwai Kibaki, décédé une semaine plus tôt à l'âge de 90 ans.

Mwai Kibaki fut le troisième chef de l'Etat de l'histoire du Kenya, de décembre 2002 à avril 2013, succédant à 20 années du régime autoritaire de Daniel arap Moi et précédant l'actuel président Uhuru Kenyatta, fils du premier chef de l'Etat kenyan, Jomo Kenyatta.

Vendredi matin, déclaré jour férié, les bancs du stade national de Nyayo, au coeur de la capitale Nairobi, se sont remplis sous un ciel chargé tandis que le cercueil approchait lentement, après avoir quitté le palais présidentiel accompagné d'un cortège de soldats en grande tenue et de citoyens. Des centaines de Kényans se tenaient au bord de la route pour observer un cortège militaire escortant le corbillard jusqu'au stade national où des milliers d'autres personnes s'étaient rassemblées depuis tôt le matin.

"C'est merveilleux. Kibaki mérite ce genre de respect", s'enthousiasmait Calvin Omweri, un cireur de chaussures de 40 ans qui a suivi la procession.

"Kibaki a fait beaucoup pour ce pays et nous lui devons beaucoup de respect", poursuivait-il à l'extérieur du stade, où il ne pouvait entrer en raison de l'arrivée de dignitaires.

Lors de son discours, le président Uhuru Kenyattadécrit son prédécesseur Mwai Kibaki comme un homme qui croyait à la modestie et à la résolution des problèmes avec grâce.

Outre le gouvernement, de nombreux officiels et des ambassadeurs, une dizaine de chefs d'Etat et Premiers ministres du continent étaient présents, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa ainsi que le sud-soudanais Salva Kiiret la présidente de l'Ethiopie Sahle-Work Zewde.

Mwai Kibaki sera enterré samedi 30 avril dans sa maison ancestrale du village de Kanyange à Othaya.