Crash d'Egyptair : négligence et erreurs humaines mises en cause

Un incendie déclenché par une fuite d'oxygène évitable et un équipage au comportement "non-professionnel", presque six ans après l'accident de l'avion Egytpair reliant Paris au Caire, le dernier rapport des experts est accablant.

Les conclusions de ce dossier rendues publiques par le journal italien Corriere della Sera, révèlent qu'une cigarette pourrait être la source de l'incendie non maîtrisé par l'équipage.

Le vol MS804 s'est écrasé en mer le 19 mai 2016, entre la Crète et le nord de l'Egypte avec à son bord 66 personnes dont 40 Égyptiens et 15 Français.

Plusieurs enquêtes depuis 2016

Une première expertise en juin 2018 dédiée à la maintenance de l'appareil avait estimé que celui-ci "n'aurait pas dû quitter Le Caire" faisant part de divers "défauts récurrents non signalés par les équipages successifs". Ce nouveau document reconnaît des problèmes techniques sur l'avion mais estime néanmoins qu'"aucune situation de NOGO", un diagnostic qui interdit le départ d'un avion, "n'a été identifiée sur les vols précédents le vol MS804".

Le nouveau dossier met en avant le facteur humain dont la négligence de l'équipage quant à la sécurité du vol et la vérification du masque à oxygène défectueux du copilote. Depuis l'accident, les experts avaient relevé d'autres éléments attestant d'un "comportement non-professionnel" de l'équipage citant des cigarettes consommées par l'équipage, de la musique et des allées et venues multiples dans le cockpit où l'incendie a démarré.

En 2016, Le Caire avait affirmé que des traces d'explosifs avaient été retrouvés sur les victimes mais l'hypothèse d'un attentat avait été rejetée de la France car aucune organisation terroriste n'avait revendiqué l'accident.

Les différents rapports établis depuis le crash indiquent tous qu'un incendie non maîtrisé est la cause de ce crash mais si la thèse de la cigarette a été avancée elle n'a pu être confirmée et d'autres pistes comme un corps gras présent dans l'un des repas des pilotes ou une étincelle d'électricité statique sont aussi évoquées.

"Des irrégularités graves"

Des membres des familles des 66 victimes demandent à ce que la compagnie nationale égyptienne soit mise en examen et "affronte ses responsabilités". Elles dénoncent le positionnement de l'Etat qui selon elles, n'a "aucune volonté de coopérer".