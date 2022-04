USA : inondations à Princeville, fondée par des Afro-américains

Aux Etats-Unis, dans l’état de Caroline du Nord, les habitants de Princeville sont fiers de dire qu’ils vivent dans la plus ancienne ville du pays à avoir été fondée par des afro-américains.

Attachés à cette histoire et à leurs racines, ils sont nombreux à subir les multiples inondations dont souffrent la ville.

Princeville est en effet site sur un site de faible altitude. Au fil des années, elle n’a pas pu retenir la montée des eaux de crue malgré la construction d'une énorme digue dans les années 1960.

_"Nos ancêtres ont construit une ville à partir d'absolument rien d'autre que des terres marécageuses. Ils ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes sur ces terres sacrées.[...]_Ça ne valait absolument rien. Personne n'en voulait. Personne ne pouvait voir quoi que ce soit de positif pour l'avenir de ces marécages." a déclaréBobbie Jones, maire de Princeville.

Incorporée en 1885, Princeville a accueilli des esclaves en fuite vingt ans plus tôt lorsqu’ils cherchaient à se protéger durant les derniers jours de la guerre civile. Le camp de l’armée de l’Union organisé autour de la rive de la rivière Tar s’est ensuite, progressivement transformé en un village appelé Freedom Town puis Princeville en l’honneur de l’esclave Turner Prince charpentier à l’origine des premières structures de la ville.

Inondée à de nombreuses reprises, Princeville a été particulièrement frappée par l'ouragan Floyd en 1999 puis l'ouragan Matthew.

"Quand Floyd est arrivé, ça semblait être la fin du monde..." s'est souvenu Alex Noble, résident de longue date.

"La première fois a été dévastatrice. Et la deuxième fois, je ne sais même pas si je peux la décrire." a dit Betty Cobb, victime d'inondations répétées, très émue.

Les experts du Corps des ingénieurs de l'armée affirment que le changement climatique ne fera qu'apporter des tempêtes plus fortes et plus fréquentes.

A l’approche d’une autre saison d'ouragans, les ingénieurs travaillent pour trouver une solution.

_"Lorsqu'il y a une inondation, et que le niveau de l'eau monte et commence à dépasser la berge, l'eau veut aller quelque part. Et elle veut naturellement aller là où la ville de Princeville existe actuellement.[...]_Nous avons dit, 'Hé, nous devons examiner cela. Nous devons proposer une meilleure conception ou voir ce que nous pourrions faire pour essayer de nous assurer que nous pouvons toujours protéger les citoyens de Princeville, sans créer de conséquences involontaires ailleurs.'" a expliqué Col. Benjamin A. Bennett, Corps des ingénieurs de l'armée.

En 2016, le Corps a dévoilé des plans pour étendre la digue, surélever les routes et installer des portes sur les ponceaux qui avaient permis à l'eau de passer à travers la digue. Mais l'ouragan Matthew a frappé peu de temps après, la même année.

En 2019, le Congrès a autorisé près de 40 millions de dollars pour financer les améliorations de la protection contre les inondations à Princeville.

La modélisation informatique mise à jour a montré que le plan de Princeville aurait créé des problèmes d'inondation dans d'autres zones.

Le dernier recensement situe la population de la ville à 1 254 habitants, soit une forte baisse par rapport à la décennie précédente.