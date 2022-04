L'OMS alerte sur la recrudescence des cas de rougeole

L’Organisation mondiale de la santé alerte sur une recrudescence de la rougeole dans le monde.Plus de 17 000 cas de la pathologie ont été recensés entre janvier et février, soit une explosion de près de 80 % selon l’OMS.

Si rien n’est fait, prévient-elle, des millions d’enfants pourraient etre touchés cette année.

Le Nigeria, l’Ethiopie et la Somalie figurent parmi les pays dont les épidémies ont été les plus virulentes au cours des 12 derniers mois. Aussi, l’OMS appelle-t-elle à l’intensification de la vaccination.

"Cette semaine est la 'Semaine mondiale de la vaccination', l'occasion de souligner l'incroyable pouvoir des vaccins, non seulement pour sauver des vies, mais aussi, comme le dit le thème de cette année, pour offrir à tous la possibilité d'une longue vie. Mais dans le monde entier, la pandémie a provoqué de graves perturbations dans les programmes de vaccination de routine, mettant en danger la vie de millions d'enfants et ouvrant la porte à de nouvelles flambées de rougeole et de polio.", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

Problème : "La pandémie de Covid-19 a interrompu les services de vaccination, les systèmes de santé ont été débordés et nous assistons maintenant à une résurgence de maladies mortelles, dont la rougeole. Pour de nombreuses autres maladies, l'impact de ces interruptions des services de vaccination se fera sentir pendant des décennies", a averti le patron de l'OMS.

En 2020, 23 millions d'enfants dans le monde n'ont pas reçu les vaccins infantiles de base. "Le moment est venu de remettre sur les rails les programmes de vaccination essentielle et de lancer des campagnes de rattrapage, a souligné le directeur de l’Organisation Mondiale de la santé.