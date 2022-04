Soudan du Sud : l'ONU évalue les besoins des populations

La coordinatrice humanitaire des Nations Unies, Sara Beysolow Nyanti, a conduit une délégation à Malakal dans l'État du Haut-Nil au Soudan du sud samedi, afin d'évaluer les besoins des populations.

La poursuite des conflits subnationaux et de l'instabilité dans certaines parties du Soudan du sud a entraîné des déplacements internes à grande échelle. Cette année, quelque 6,8 millions de personnes parmi les plus vulnérables du Sud-Soudan auront besoin d'une aide vitale et d'une protection urgentes. Un plan d'intervention humanitaire de 1,7 milliard de dollars pour le pays n'est actuellement financé qu'à hauteur de 8 % environ.

"J'aimerais que nous fassions quelques changements en termes de localisation de nos activités, que nous travaillions davantage avec les ONG locales, mais aussi avec de l'argent liquide, que nous fassions davantage avec de l'argent liquide et des initiatives basées sur de l'argent liquide", a déclaré Sara Beysolow Nyati, coordinatrice humanitaire et représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour la Mission des Nations unies au Sud-Soudan (MINUS).

"Nous, les femmes, n'avons pas d'emploi qui puisse nous soutenir financièrement. Nous sommes confrontées à de nombreux défis qui nous poussent à sortir pour ramasser du bois de chauffage que nous pouvons utiliser et vendre. Parfois, lorsque vous rencontrez un soldat ivre, il peut vous battre ou vous violer" a témoigné Martha Steven, représentante des femmes vivant sur le site de protection des civils à Malakal.

La crise économique et les explosions de violence affectent la capacité de la population à accéder aux marchés, les acteurs humanitaires appellent le gouvernement et les partenaires de développement à faire preuve de solidarité en soutenant les réfugiés.