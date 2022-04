Covid-19 : l'OMS salue la baisse historique des décès

Le directeur général de l'organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué la baisse des décès liés au Covid-19. Il a tout de même appelé à la prudence, le virus sévissant et évoluant encore. La baisse des dépistage, entraîne une diminution des informations reçues à l'OMS sur la transmission et le séquençage du Covid-19.

Les cas & décès de #COVID19 continuent de diminuer, ce qui est une très bonne nouvelle. Cependant, la réduction des tests dans de nombreux pays nous rend aveugles aux schémas de transmission & d'évolution. L'OMS appelle les pays à maintenir la surveillance.

"Les cas et les décès signalés dans le monde continuent de diminuer, ce qui est très encourageant et une bonne nouvelle", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. "La semaine dernière, un peu plus de 15 000 décès ont été signalés à l'OMS, soit le total hebdomadaire le plus bas depuis mars 2020."

Selon la revue médicale The Lancet02796-3/fulltext) la pandémie de Covid-19 a causé plus de 18 millions de décès dans le monde entre 2020 et 2021, soit le triple du bilan officiel. Et le virus, continue de faire des ravages.