Bande de Gaza : découverte d'une statuette de 4 500 ans

Une statuette, vieille de plus de 4 500 ans, a été découverte par un agriculteur dans le sud de la bande de Gaza, en Palestine. Le lieu, était à l'époque une importante "route terrestre pour plusieurs civilisations", a expliqué Jamal Abu Reda, du ministère du Tourisme et des Antiquités de Gaza, lors de la présentation de l'œuvre.

"Aujourd'hui, nous annonçons une découverte archéologique sur le site de Sheikh Hamouda à Khan Yunis, qui est un emblème de la plus ancienne civilisation de la ville de Gaza", a déclaré Jamal Abu Rida, le directeur de l'administration générale des antiquités au ministère du Tourisme et des Antiquités de Gaza. "Un agriculteur palestinien de l'est de Khan Yunis a trouvé la tête d'une statue en travaillant ses terres, et l'a remise aux autorités."

Taillée dans de la pierre de calcaire, la statuette mesure 22 centimètres et représente le visage d'Anat, l'une des déesses les plus connues de la mythologie cananéenne. À l'époque, la divinité était célébrée en Egypte et dans la région occidentale du Proche-Orient.

"Le personnel technique spécialisé du ministère du Tourisme et des Antiquités a examiné la statue, qui est exposée devant vous, et il s'est avéré qu'elle correspond, à Anat selon la mythologie cananéenne, qui est la déesse de l'amour, de la beauté et de la guerre", a détaillé Jamal Abu Rida. "La statue a environ 4 500 ans."

"La statue est conservée par le ministère du Tourisme et des Antiquités, et elle sera exposée au Musée national du Palais du Pacha dans les prochains jours", a ajouté Nariman Khaleh, employée du ministère du Tourisme.

En début d'année, 31 tombes de l'époque romaine ont été découvertes au nord de Gaza. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, a également rouvert une église byzantine datant du Ve siècle, après de nombreuses années de restauration.