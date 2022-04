Afrique du Sud : début du procès 8 ans après la mort de Senzo Meyiwa

Les témoignages ont débuté lundi dans le procès de cinq hommes accusés de meurtre dans la mort par balle du capitaine de l'équipe nationale de football d'Afrique du Sud, Senzo Meyiwa, il y a huit ans.

Les hommes sont accusés d'avoir tué Senzo Meyiwa lors du cambriolage d'une maison dans le township de Vosloorus, près de Johannesburg, en octobre 2014. Senzo Meyiwa, qui avait 27 ans, a reçu une balle dans la poitrine dans la maison familiale de sa petite amie.

Le meurtre avait indigné les Sud-Africains, qui sont généralement habitués aux histoires de crimes violents dans un pays où le taux de meurtre est très élevé. La colère du public s'est accrue après que la police a mis si longtemps à progresser dans l'affaire. Un premier suspect, arrêté dans les jours qui ont suivi le meurtre, a été relâché.

Les cinq hommes actuellement jugés à Pretoria ont finalement été arrêtés et inculpés en 2020. Les suspects sont accusés de meurtre, de tentative de meurtre, de vol qualifié et d'infractions liées aux armes à feu. Ils ont tous plaidé non coupable.

Les échecs de la police ont conduit la famille de Senzo Meyiwa à demander l'aide de détectives privés pour traquer ses assassins. Cette équipe d'enquêteurs est dirigée par Gerrie Nel, l'ancien procureur général qui a acquis une renommée mondiale pour avoir été le procureur en chef du procès pour meurtre d'Oscar Pistorius.

Gerrie Nel a fait des déclarations spectaculaires lors de l'arrestation des cinq suspects il y a deux ans, affirmant qu'ils faisaient partie d'un complot visant à assassiner le populaire gardien de but dans le cadre d'un "coup" planifié. Il a également déclaré que le "cerveau" derrière ce meurtre n'avait toujours pas été arrêté.

L'ancien procureur général a réitéré ces affirmations ce mois-ci. "Je l'ai toujours dit, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un vol qui a mal tourné", a déclaré Gerrie Nel après une audience préliminaire au procès. "La police a une très bonne idée de qui est le cerveau et je suis sûr que si le cerveau n'est pas ajouté à l'acte d'accusation, il y aura d'autres actes d'accusation à l'avenir."

Des documents de l'accusation ayant fait l'objet de fuites au moment de l'arrestation des suspects indiquaient que la police souhaitait obtenir les relevés de téléphone portable de la petite amie de Senzo Meyiwa, une chanteuse et actrice célèbre en Afrique du Sud. Les documents indiquaient qu'elle aurait pu être en contact avec l'un des suspects avant le meurtre, bien qu'elle n'ait pas été arrêtée ou inculpée d'un quelconque délit.