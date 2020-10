RDC : l’UNICEF enquête aussi sur des accusations d'agression sexuelle

L’UNICEF est la troisième agence onusienne à lancer une enquête sur des accusations d’agressions sexuelles contre des femmes en République Démocratique du Congo.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance s’est dit choqué par des révélations de The New Humanitarian (TNH) et de Reuters. Également mis en cause, l’Organisation Mondiale de la Santé a fait part de son dégoût par la voix de sa directrice pour l’Afrique, Matshidiso Moeti.

"Les allégations d'abus et d'exploitation sexuels par des humanitaires prétendant travailler pour la l'OMS en République Démocratique du Congo sont profondément horribles et insupportables"

Promesse d'emploi

Selon les conclusions de cette enquête, plus de 50 femmes auraient été sexuellement abusées par des humanitaires en échange d’une promesse d'un emploi.

"Aucune personne recevant une aide humanitaire ne devrait subir cela. Aucune personne travaillant pour les Nations unies ne devrait être soumis à des demandes de faveurs sexuelles pour travailler avec nous", a renchéri Jens Laerke, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires.

Ces faits se seraient produits entre 2018 et 2020 alors que la République Démocratique du Congo faisait face à une épidémie d'ébola qui avait fait 2 287 morts.