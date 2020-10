Bekoji, dans la fabrique des champions éthiopiens

Bienvenue dans la fabrique des champions éthiopiens

A 255 kilomètres de la capitale Addis Abbeba, la ville de Bekoji, est renommée pour avoir sorti les plus grands noms de l'athlétisme du pays. Aujourd'hui, ils sont plus de 18 médaillés à venir de la ville du pays Oromo.

Dimanche, Kenenisa Bekele, le quintuple champion du monde participera au Marathon de Londres. Une course de l'enfant chérie qui sera très suivi, à Bekoji.

"La course à laquelle Kenenisa va participer va motiver les habitants de la ville et les athlètes", assure Fatiya Abdi. Dans son survêtement orange fluo, elle guide les coureurs, les menant sur des exercices d'échauffement. "Elle va encourager nos athlètes à travailler dur, et les motiver dans leurs préparations pour leurs propres compétitions."

Mais avec la pandémie de Covid-19, les espoirs de beaucoup, dont la star montante Hanna Awugichew se sont envolés. A 16 ans, Awugichew aurait du courir dans la compétition nationale du 400 mètres. Mais coronavirus oblige, la course a été annulée.

"On avait préparé la compétition, on s'était bien entraîné. J'étais très excitée à l'idée d'atteindre mon but, mais on n'a pas pu courir à cause du coronavirus. C'était très décevant" raconte Hanna Awugichez.

Dans sa réponse à la pandémie de Covid-19, l'Ethiopie avait mis en place un état d'urgence sur toute l'étendue du pays, difificile alors de s'entrainer pour les athlètes. Désormais la course peut reprendre pour les champions de demain.