Pravind Jugnauth : "la marée noire est la pire catastrophe de l'histoire"

Le premier ministre est revenu longuement sur le drame écologique qui a touché l'île Maurice au cours de l'été. La pire catastrophe environnementale subie par le pays.

Deux mois après la marée noire, l'émotion est toujours forte chez le million d'habitants de l'île de l'archipel de l'Océan indien. Les dégâts sont immenses pour la faune et la flore. Le 25 juillet dernier, les eaux cristallines ont été souillées par le millier de tonnes d'hydrocarbures qui s'est déversé d'un vraquier japonais échoué au sud de l'île. Depuis, l'armateur du navire a promis 8 millions d'euros de dédommagement mais le mal est fait.

Mis en cause par une partie de la population qui pense que le gouvernement a trop tardé à prendre la mesure de la catastrophe et à organiser le pompage du fioul, Pravind Jugnauth est revenu longuement sur le sujet dans une allocution. Et si le premier ministre rejette toujours les accusations, il a souhaité rendre hommage notamment aux Mauriciens :

"Cette marée noire est la pire catastrophe environnementale à laquelle l'île Maurice ait jamais été confrontée. Nous sommes encore en train d'évaluer les dommages causés aux mangroves et aux zones côtières. Nous souhaitons remercier tous les pays et le système des Nations unies qui se sont empressés d'aider Maurice en ces temps difficiles. J'ai un mot spécial de remerciement et de gratitude envers le peuple mauricien qui, par sa solidarité et son soutien spontané, a contribué à protéger nos sites de sciage et d'autres zones écologiquement sensibles".