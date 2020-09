Au moins 30 morts dans l'attaque du convoi du gouverneur de Borno

On dénombre une trentaine de morts suite à l'attaque terroriste du groupe Boko Haram, perpétrée vendredi** contre le convoi du gouverneur de l'État de Borno.**

L'état des véhicules traduit de la violence de l'attaque. Un camion est complètement calciné et, plus loin, deux voitures banalisées sont également hors d'état. Le convoi transportant le gouverneur de Borno, Babagana Umara Zulum, est tombé dans une embuscade près de la ville de Baga, sur les rives du lac Tchad, essuyant pendant plusieurs minutes des tirs soutenus de mitrailleuses et de grenades.

Le gouverneur est indemne mais le bilan est très lourd.Il fait état de 30 morts : douze policiers, cinq soldats, neuf civils et quatre membres d'une milice soutenue par le gouvernement font partie des victimes.

La région de Borno est réputée pour son instabilité. Elle est fréquemment la cible d’attaques terroristes et en particulier de Boko Haram : en début de mois, neuf militaires avait été tués lors d’une offensive djihadiste, et en août dernier, une autre attaque avait fait plus de 80 morts.

L'insurrection, qui dure depuis dix ans dans le nord-est du Nigeria, a tué 36 000 personnes et forcé plus de deux millions d'entre elles à quitter leur foyer.