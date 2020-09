Sénégal : Le combat de la ville balnéaire de Bargny contre les déchets

La ville balnéaire de Bargny se trouve à 30 km au sud de Dakar.

Coincée par une autoroute et des sites industriels, elle est emblématique du développement irrégulier du Sénégal et de sa lutte sans fin contre la pollution. La ville borde l'une des plus grandes usines de ciment et une centrale électrique d'Afrique de l'Ouest, et un port minéralier est en construction à proximité. Mais ses 60 000 habitants n'ont pas vu grand chose en matière de développement bénéfique.

Medza (Medoune Ndoye de son vrai nom) est un militant écologiste de 29 ans. Depuis des mois, lui et d'autres militants locaux font pression pour nettoyer la ville. Au mois d’août, il a passé trois jours à nettoyer la plage, un travail de Sisyphe.

"C'est la partie que nous avons nettoyée les 15 et 16 août mais ce matin je suis revenu pour faire l'état des lieux, mais à ma grande surprise j'ai l'impression qu'on a rien fait."

Manque d'installations

Par manque d’installations d’élimination, les habitants déversent des seaux de détritus sur la plage alors que les pécheurs jettent leurs déchets par-dessus bord. La ville dispose d'un service de ramassage d'ordures ménagères, mais pas de poubelles ni de système d'égouts.

"_L’année dernière, en 2019, on a fait des investissements très sérieux parce qu’on a pris conscience de ce qui existait ici _", déclare le maire Daouda Moustafa Diouf.

Le gouvernement tente de s'attaquer au problème, comme l'interdiction de plastique à usage unique, mais l'impact sur le terrain semble limité.