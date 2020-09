Maroc : Manifestations contre tout rapprochement avec Israël

Des centaines de Marocains ont manifesté ce vendredi contre toute voie de normalisation diplomatique avec Israël.

Munis de drapeaux palestiniens, des associations marocaines ont exprimé leur rejet d’accords signés dans la semaine par l’Etat hébreu avec le Bahreïn et les Emirats Arabes Unis (EAU), qualifiés de "pays traîtres" en demandant la "libération de la Palestine".

L'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubaki, était parmi les manifestants. "Devant le parlement marocain, nous envoyons un message au peuple palestinien. Un message de soutien à la liberté d'al-Aqsa et de Jérusalem. Nous crions haut et fort que Les Marocains n'oublieront jamais al-Aqsa et Jérusalem", a-t-il déclaré. Tayeb Madmad, membre de l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), a souhaité pour sa part exprimer sa solidarité au peuple palestinien. "Nous sommes là pour rappeler à l'État marocain et au monde entier que nous considérons que la cause palestinienne est aussi la nôtre. Que nous avons fait des sacrifices et que des Marocains ont donné leur vie pour la cause palestinienne".

Relations officielles

Les EAU et le Bahreïn sont les premiers pays arabes à reconnaître Israël depuis l'Egypte et la Jordanie, en 1979 et 1994.

Le Maroc n'entretient pas pour l'instant de relations officielles avec l'Etat hébreu, mais des liens existent du fait de l'importance de la communauté juive d'origine marocaine. Des médias israéliens ont récemment cité le Maroc parmi les pays arabes susceptibles de normaliser leurs relations avec Israël, annonçant même l'ouverture prochainement d'une liaison aérienne directe entre les deux pays. Information réfutée par un haut responsable gouvernemental marocain.

Sur le conflit israélo-palestinien, Rabat prône une solution à deux Etats avec Jérusalem-Est "comme capitale" de l'Etat auquel aspirent les Palestiniens, tout en s'opposant à la politique de colonisation d'Israël dans les territoires occupés.