La maison de Rosa Parks exposée symboliquement à Naples

La maison de Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis, est exposée en ce moment à Naples.

Une maison qui a failli disparaître en 2008 au moment de la crise des subprimes. La famille de Rosa Parks a demandé à l'artiste Ryan Mendoza de lui donner une nouvelle vie...

"C'était une maison qui devait être démolie, une maison que le gouvernement américain était à deux doigts de détruire. La famille a payé 500 dollars pour que la maison soit protégée de la destruction, et ils m'ont demandé, après avoir sollicité à 25 institutions différentes, si je serais prêt à aider pour sauver la maison, et j'ai dit, bien sûr, oui, je le ferais".

Almost Home

Refusant de laisser sa place à un blanc dans un bus, Rosa Parks écope d'une amende de 15 dollars. Martin Luther King lance un boycott des bus qui dure un an pour aboutir à l'abandon des lois ségrégationnistes dans les transports en commun aux Etats-Unis... Un moment d'histoire à ne jamais oublier !

"J'ai regardé et je regarde avec beaucoup d'intérêt l'aspect social que cette sculpture et cette installation nous suggère, car je suis convaincu qu'en ce moment, Naples a la possibilité de contribuer à ce phénomène d'intégration. Je crois qu'exposer cette œuvre ici est un cadeau, mais aussi un fardeau, et cela nous oblige à réfléchir."

L'exposition "Almost Home - The Rosa Parks House Project" est à voir gratuitement au Palais royal de Naples jusqu'au 6 janvier 2021.