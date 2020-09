Covid-19 : le trafic aérien reprend en Angola

Suspendu depuis le 18 mars en raison de la pandémie de Covid-19, le trafic aérien en Angola a repris en douceur. Le premier vol intérieur a quitté le tarmac le lundi 14 septembre. La reprise des vols internationaux, elle, est prévue le 21 septembre.

Les vols soumis à certaines conditions pour les passagers, notamment la présentation d'un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures.

L'Angola a récemment lancé une campagne de tests à grande échelle avec désormais l’analyse quotidienne de plus d’un millier d’échantillons, contre 400 jusqu’à présent. Le débit pourrait encore augmenter.

Depuis le début de la pandémie, l'Angola a enregistré 3 569 cas de Covid-19, 1332 guérisons et 139 décès.

Samedi, le président angolais, João Lourenço, a inauguré un nouvel hôpital dans la province de Bié. Cet établissement flambant neuf s'étend sur plus de 50 000 mètres carrés et présente une capacité de 250 lits. L’infrastructure compte sept blocs opératoires et près d’une centaine de médecins spécialisés dans diverses pathologies. En ces temps de pandémie, l'hôpital Walter Strangway, représente aussi un nouvel atout pour le pays dans la lutte contre le coronavirus.