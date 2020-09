Le président du Ghana demande au Mali de nommer un dirigeant intérimaire

Le président du Ghana et de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a frappé fort mardi dans son discours d"ouverture de la rencontre entre les représentants des pays de l'Afrique de l'Ouest et la junte militaire malienne.

"Les terroristes profitent de la situation au Mali pour renforcer leur pouvoir. La junte militaire aurait déjà du mettre en place un nouveau gouvernement mais cela n'a pas été fait. Les derniers événements doivent nous pousser à régler le plus rapidement possible cette situation. Je suis convaincu que cette nouvelle rencontre entre les représentants de la CEDEAO et les chefs militaires à Bamako va nous permettre de trouver une solution définitive."