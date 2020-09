Le prix du carburant et de l'électricité s'envolent

15% d'augmentation à la pompe. Le coup est rude pour les automobilistes nigérians. Le gouvernement, qui doit faire face à une crise économique sévère suite au coronavirus, n'est plus en mesure de subventionner une partie des coûts du pétrole et d'assurer ainsi à la population un carburant bon marché.

_ "En un mois, le prix du carburant a été multiplié par deux, c'est dur et décourageant. On ne sait plus quoi faire. C'est encore une fois les plus pauvres qui souffrent, Les riches, eux , sont tranquilles et peuvent continuer de consommer"_ se lamente un militaire, croisé devant la pompe d'une station service.

Au Nigéria, pays le plus peuplé du continent, près de la moitié des 200 millions d'habitants vivent dans une extrême pauvreté, La situation économique de ce pays, touché de plein fouet par la chute du prix du pétrole, pourrait encore se dégrader.

"Je ne pense pas que cette augmentation survienne au bon moment, assure le directeur d'une imprimerie de Lagos. "Le pays est en quarantaine, les familles tentent de survivre et les entreprises réduisent leur personnel. Il y a aussi le coût des transports qui a augmenté, le coût de la vie, le coût de production. Je ne pense pas que ce soit le bon moment, c'est vraiment injuste."

Pour les Nigérians la facture est également salée au niveau de l'électricité. Le gouvernement vient de doubler le prix des consommations aggravant ainsi la situation de la classe moyenne du pays.