RDC : Denis Mukwege sous la protection de l’ONU

En République démocratique du Congo, des policiers des Nations unies se sont déployés avec pour ordre de protéger Denis Mukwege, directeur de la clinique de Panzi, qui soigne des femmes victimes de violences sexuelles.

Le docteur Mukwege avait signalé des menaces contre lui et ses proches, après avoir dénoncé un massacre de civils .

Jeudi dernier à Bukavu, des centaines de personnes avaient défilé pour soutenir Denis Mukwege, prix nobel de la paix. Ce dernier avait déjà échappé à un attentat 2012.

Celui qui répare les femmes a accueilli et opéré, plus de 40 000 femmes violées et mutilées de sa région.