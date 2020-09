Maroc : le dialogue inter-libyen sur la bonne voie

Au Maroc, les réunions du dialogue libyen portent leurs fruits.

Le Haut Conseil d’Etat Libyen et le parlement de Tobrouk, deux délégations libyennes rivales, se sont entendues, jeudi, sur un accord global régissant les critères et les mécanismes de nomination aux postes clés de la Libye.

Nasser Bourita, le ministre marocain des affaires étrangères, a félicité les deux parties rivales :

"Je vous félicite parce que le consensus général auquel vous êtes parvenus sur les mécanismes et les critères de nomination aux postes de souveraineté, ces compromis ne sont pas seulement des déclarations d'intention ou des recommandations, mais plutôt des accords et des décisions concrètes sur des institutions et des affaires ayant un impact direct sur la vie des citoyens libyen''

Le Maroc abrite depuis dimanche 6 septembre, un dialogue entre les représentants des deux factions qui se déchirent en Libye, l’une se trouvant à l’ouest du pays, le gouvernement d’union nationale (GNA) et l’autre à l’est (Tobrouk) dont le pouvoir est incarné par le maréchal Khalifa Haftar.

Les deux parties se disputent le contrôle de la banque centrale libyenne, de la société nationale pétrolière et des forces armées.