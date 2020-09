Déjà chancelante, l'économie sud-africaine s'effondre avec la pandémie

La pandémie du Covid-19 continue de faire des ravages sur l'économie sud-africaine.

Déjà mal en point sur le plan sanitaire, le pays d'Afrique le plus touché par le coronavirus, avec plus de 600 000 infections et 13 000 morts, mettra plus de cinq ans pour se relever de la récession annoncée en 2020, selon le programme de l'Onu pour le développement.

Precious Mauabane, une habitante de Johannesburg, s'inquiète :

_ "Financièrement, nous sommes en difficulté, la plupart des gens ont perdu leur emploi et les entreprises ont fermé. Pour nous, c'est difficile d'avoir des revenus sachant que nous avons été licenciés. Depuis le début du confinement, je ne crois pas que la situation va s’améliorer._

Kgomotso Mokobi, garde espoir, elle reconnaît tout de même que la pente sera difficile à remonter pour l'économie de son pays :

"Il va falloir beaucoup de temps pour que les gens retrouvent un emploi, et que les commerçants puissent vendre leurs produits normalement. Il est certain que la situation va d'abord empirer avant de s'améliorer.''

L'économie sud- africaine s'est effondrée de 51 % rien qu'entre avril et juin. Mais avant la pandémie, le président Cyril Ramaphosa menait déjà une longue bataille pour inverser la stagnation économique. Corruption, mauvaise gestion et chômage de masse, gangrènent le pays depuis une décennie.