Le plasma convalescent pour lutter contre le coronavirus

Le traitement du nouveau coronavirus grâce au plasma représente une "lueur d'espoir" en Egypte où près de 100.000 cas ont été enregistrés.

Le pays aux 100 millions d'habitants et au système de santé précaire cherche actuellement à stimuler les dons du sang qui sont de manière générale très faibles en Egypte. Ce sont surtout les 79.000 patients guéris du Coronavirus qui sont ciblés par cette campagne et incités à faire don de plasma.Le traitement consiste à prélever les anticorps sur des personnes qui ont été contaminées, ce qu'on appelle le plasma convalescent, et à l'injecter à des malades.

"Il y a des patients dont l'organisme produit des anticorps à un rythme et avec une efficacité qui ne peuvent pas attaquer et éliminer le virus, ils ont donc besoin d'un soutien par le transfert de plasma de patients récupérés qui contient des anticorps permettant d'attaquer le virus" explique Ihab Serageldin, directeur du Centre national de transfusion sanguine d'Egypte.

La méthode est prometteuse dans l'attente d'un vaccin. Des tests cliniques réalisés dans près d'une dizaine de pays ont montré des résultats encourageants. Le traitement au plasma s'était d'ailleurs révélé efficace pour guérir le virus Ebola ou le SRAS.