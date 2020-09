En Guinée, Cellou Dalein Diallo est déterminé à Battre Alpha Condé

L'ancien Premier ministre et principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a annoncé ce dimanche 6 septembre à l'AFP sa candidature à la présidentielle et surtout son intention de continuer à se battre contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé.

"Je suis candidat à l'élection présidentielle pour faire perdre Alpha Condé dans les urnes. Le parti a décidé de participer à cette élection et m'a désigné pour le représenter", a déclaré à Conakry M. Diallo, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

L'UFDG "a estimé qu'il était bon qu'en plus des manifestations pacifiques contre le troisième mandat d'Alpha Condé, de se battre aussi dans les urnes contre ce troisième mandat. On peut faire les deux concomitamment", a dit M. Diallo, 66 ans, candidat malheureux aux scrutins présidentiels de 2010 et 2015.

Il s'exprimait peu avant le début d'une convention de son parti pour le désigner comme son représentant à la présidentielle du 18 octobre, après l'annonce de la candidature d'Alpha Condé, 82 ans, ancien opposant historique, premier président démocratiquement élu en Guinée, en 2010.

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile, mène depuis l'année dernière une campagne contre la révision constitutionnelle adoptée en mars à l'issue d'un référendum controversé et émaillé de violences, qu'il dénonce comme un coup d'Etat institutionnel.

La nouvelle Constitution, comme la précédente, limite le nombre des mandats présidentiels à deux. Mais les partisans de M. Condé arguent que ce changement de loi fondamentale remet les compteurs à zéro.

Le scrutin présidentiel est prévu le 18 octobre prochain. Le président Condé 82 ans, est largement contesté. Des manifestations sévèrement réprimées, dénonçaient la révision constitutionnelle permettant à Condé de briguer condé un troisième mandat