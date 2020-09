La cru historique du Nil fait 94 victimes

Le pays doit faire face à des crus historiques du Nil qui est monté à certains endroits à plus de 17 mètres.

Les responsables de la défense civile du gouvernement affirment que les inondations saisonnières ont tué 94 personnes, en ont blessé 46 et ont détruit ou endommagé plus de 60 000 maisons dans tout le Soudan pendant la saison en cours.

Le niveau du Nil Bleu est monté à 17,57 mètres selon un communiqué publié par le ministère de l'eau et de l'irrigation, battant tous les records depuis le début des mesures il y a plus d'un siècle.

Sur l'île soudanaise de Tuti, où le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignent, les habitants ont tout fait pour essayer de contenir les inondations.

"Quand j'ai vu les jeunes hommes bloquer l'eau du Nil avec leur corps cela m'a rappelé l'inondation de 1998 et le courage de leurs grands-pères, se souvient Iqbal Mohammed Abbas, présidente de l'Association des femmes et des enfants.

De nombreux Soudanais ont dû quitter leurs habitations en catastrophe et ont quasiment tout perdu : "j'ai juste pris mes enfants et quelques vêtements et je suis partie", raconte une habitante. "Les voisins ont essayé de sauver quelques meubles mais le niveau de l'eau ne cessait de monter dans leur maison."