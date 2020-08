Santana et Redemption, deux nouveaux films africains sur Netflix

Signée Maradona Dias Santos et Chris Roland, Santana est un film d'action qui montre la rivalité entre deux frères policiers dans la lutte contre le crime organisé. Cette coproduction entre l'Angola et l'Afrique du Sud est le premier film de l'Angola et le deuxième des Pays Africains Lusophones à figurer dans le catalogue de Netflix.

Pour Maradona Dias, il s'agit de propager le propager le cinéma africain dans le monde. "L'Angola et le Mozambique croient en nous. La musique se répand dans le monde entier. Les gens connaissent les chanteurs, mais le cinéma a toujours été une chose locale. Nous nous rendons compte que cela est en train de changer. Nous voulons raconter notre histoire. Nous en sommes capables, nous voulons en faire partie. Nous ne nous cachons plus."

Film indépendant

Redemption (Resgate en version originale) est un film indépendant 100% mozambicain écrit, réalisé et produit par Mickey Fonseca. Il raconte l'histoire d'un homme contraint à entrer dans le monde du crime. Le tournage a été le couronnement d'un processus de six ans d’écriture et de recherche de fonds.

Mickey Fonseca est très fier du succès de ce film qui a repris vie par l'entremise de la plateforme de vidéos.

"Il n'y a que quatre cinémas au Mozambique. Mais avec ces quatre cinémas, nous sommes restés huit semaines à l’affiche, avec près de 10 000 entrées. Nous avons attiré des gens qui n'étaient jamais allés au cinéma. Les gens sont très fiers et adorent le film. Il a repris vie avec Netflix, c’est comme une nouvelle première. Nous sommes très heureux. Nous nous attendions à ce que le film ait un grand impact, mais pas de cette façon. Surtout ici, au Mozambique."

Le catalogue Netflix contient maintenant plus de films en langue portugaise. Un pas vers une plus grande visibilité et une meilleure connaissance de la production audiovisuelle africaine dans le monde.