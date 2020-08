Les manchots d'Algoa menacés

La baie d’Algoa, sur les côtes sud-africaines, abrite près de la moitié de la population mondiale de manchots africains, une espèce en danger, que l’on peut également observer sur les côtes namibiennes.

Depuis 2016, les ravitaillements offshores permettent aux cargos qui y font halte de transporter plus de marchandises et d’éviter les frais dans les ports.

Les défenseurs de l’environnement, s’inquiètent de l’impact de ces ravitaillements offshores sur la biodiversité marine.

Pour Ronelle Friend, consultante en environnement, il faut agir :

"Nous voulons protéger notre biodiversité et faire d'Algoa Bay une destination écotouristique, et nous ne pouvons pas le faire avec le risque de marées noires ou de pingouins englués dans le pétrole. Nous allons perdre notre statut de plus grande colonie de reproduction de pingouins africains au monde, et cela nous inquiète".

Dans le centre de réhabilitation des oiseaux marins de port Elizabeth, les scientifiques et défenseurs de l’environnement disent avoir observé des changements dans le comportement des animaux à cause des vibrations des moteurs et de la pollution.

Les opérations de ravitaillement ont lieu trop près des zones d’alimentation et de reproduction des manchots.

Depuis 2016, ces équipes sauvent des dizaines de manchots couverts de pétrole, après avoir baigné dans des flaques d'hydrocarbures.

En 2019 ces opérations de ravitaillement en combustibles des navires ont pris au piège les manchots dans une nappe de pétrole.

La dégradation de l’univers marin pourrait être dévastatrice pour le tourisme. Ces dernières années, les safaris en mer ont explosé et dans la région le tourisme génère environ 40 000 emplois.