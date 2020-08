Mozambique : derrière l'offensive, une guerre de propagande.

Le combat que livrent les djihadistes du nord du Mozambique aux autorités du pays, a connu un tournant sans précédent avec la prise stratégique ce mercredi, du port Mocimboa da Praia.

Mais derrière les attaques terroristes, une guerre de propagande aurait pris place explique Jasmine Opperman, analyste au sein de l'ONG Acled.

"Les insurgés n'ont pas la capacité de contrôler Mocimboa da Praia. Ils vont rester là - AU PORT - pendant environ sept à dix jours. Mais ce n'est pas leur but. Leur but a été attein t : c'est une victoire massive pour la propagande de l'ISCAP - État islamique Province d'Afrique centrale - et les insurgés ont montré de quoi ils sont capables".

Alors que les Forces de défense et de sécurité mozambicaines ont annoncé mercredi avoir tué 59 terroristes dans la région, la prise de Mocimboa de Praia par les insurgés enverrai le message d'un gouvernement ayant perdu le contrôle de la situation poursuit Jasmine.

"Le fait qu'un groupe terroriste international soit présent pour la première fois sous cette forme et ce format a des implications régionales. Et si nous ne le reconnaissons pas maintenant, il sera trop tard pour faire face à la situation à mesure qu'elle se répand".

Depuis 2017, le nord du Mozambique est le théâtre d'une insurrection qui a fait un millier de morts et entravé le développement de l'exploitation de réserves de gaz offshore.

Le port de Mocimboa da Praia est utilisé dans le cadre de ces activités gazières, d'où son importance dans la région.