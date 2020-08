Niger : Insécurité grandissante dans la région des Trois Frontières

Huit personnes ont été tuées ce dimanche au Niger dans la zone de Kouré. Les victimes de cette attaque qualifiée de "terroriste" par les autorités françaises et nigériennes sont quatre hommes et quatre femmes, dont six humanitaires français de l'organisation non gouvernementale ACTED.

Ce massacre à une heure de la capitale Niamey démontre que les expatriés et les ONG ne sont en sécurité nulle part au Sahel. Les humanitaires se trouvaient dans une zone considérée comme moins à risque dans cette région gangrenée par des groupes djihadistes sahéliens, dont l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).

Depuis 2013, plus de 5 000 militaires français sillonnent la région des Trois Frontières comprenant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. L’opération Barkhane épaule les forces locales contre la menace terroriste et agit au profit des populations locales.

La tuerie de Kouré montre que les groupes djihadistes se sont désormais disséminés pour éviter le combat frontal avec les militaires français. En janvier 2020, trois jours de deuil national avaient été décrété au Niger suite à l’attaque d’un camp de militaire à Chinagodar, vers la frontière avec le Mali, tuant 89 soldats.

Le Président Emmanuel Macron a réitéré le soutien de la France aux pays du G5 Sahel pour contrer l’influence grandissante de groupes djihadiste profitant du desoeuvrement de populations rurales pour agir en toute impunité.