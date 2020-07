Côte d'Ivoire : hommages des personnalités politiques africaines suite au décès du Premier ministre

Amadou Gon Coulibaly est mort mercredi à Abidjan après le conseil de ministres des suites de problèmes cardiaques. L’annonce de ce décès a suscité l‘émotion d’une partie de la classe politique africaine. De nombreuses réactions se multiplient pour saluer la mémoire de celui qui était désigné comme le successeur d’Alassane Ouattara à l‘élection présidentielle d’octobre prochain.

“La Côte d’Ivoire est en deuil. Je salue la mémoire d’un homme d’Etat, de grande loyauté, de dévouement, et d’amour pour la patrie. Avec la disparition d’Amadou Gon Coulibaly, la Côte d’Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d’ardeur au travail et d’abnégation”, a déclaré le président.

Du côté de l’opposition, l’ex-chef de l’Etat Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, et lui-même candidat pour la présidentielle d’octobre, a fait part de “sa grande consternation” après la mort d’un “grand serviteur de l’Etat”.

Nous sommes dans l’opposition, mais il y a des moments où le peuple doit pouvoir se rassembler

Pascal Affi N’Guessan, dirigeant d’une faction du Front Populaire Ivoirien, et qui n‘écarte pas une candidature à la présidentielle, a déploré “une grande disparition pour notre pays”.

“Nous sommes dans l’opposition, mais il y a des moments où le peuple doit pouvoir se rassembler”, appelant à rendre à Amadou Gon Coulibaly “l’hommage qu’il mérite” en tant qu’“homme de devoir et travailleur infatigable”.

Un sentiment bien partagé par Guillaume Soro. Malgré leurs adversités politiques, l’ancien chef du Parlement en exil depuis décembre a présenté ses condoléances à la famille du défunt et aux Ivoiriens, avant d’inviter par la suite la classe politique à la méditation : “Que ces moments douloureux nous amènent à méditer la condition humaine ; le jeu politicien n’a pas droit de cité en pareille circonstance.”

Au-delà des frontières ivoiriennes, quelques chefs d’Etats et personnalités africaines ont posté sur la toile des mots d’encouragement à l’endroit de la famille du disparu et de leur homologue et ami Alassane Ouattara.

C'est avec tristesse que j'ai appris, le décès du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly.

Mes sincères condoléances et celles de la Nation burkinabè à mon frère et ami AOuattara_PRCI , à la famille éplorée du défunt, à sa famille politique et au peuple ivoirien. — Roch KABORE (rochkaborepf) July 8, 2020

J’ai appris avec peine le décès du Premier ministre de la Côte d’Ivoire Amadou Gon Coulibaly.

Au nom de la Nation, je présente mes condoléances émues au Président AOuattara_PRCI ainsi qu’à sa famille et au peuple ivoirien frère. — Macky Sall (Macky_Sall) July 8, 2020

J'ai appris avec une immense tristesse le décès de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, chef du Gouvernement de Côte d'Ivoire, un homme d'Etat et un ami du Togo. Puisse t-il reposer en paix !



FEG — Faure E. Gnassingbe (@FEGnassingbe) July 8, 2020

Au nom du Peuple Burundais, je présente mes condoléances les plus attristées au Président AOuattara_PRCI et à toute la Côte d’Ivoire suite à la disparition du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. Que le Tout-Puissant réconforte sa famille. L’Afrique perd un illustre Fils. https://t.co/SNufYvX2bb — Gen. Maj. Evariste Ndayishimiye (GeneralNeva) July 8, 2020

Suite au décès du premier ministre de la République de Côte d’Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, j'adresse mes condoléances attristées à sa famille, au président Alassane Outtara AOuattara_PRCI , Gouvci et au peuple ivoirien. Paix à son âme. — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) July 8, 2020

Je suis attristé par le décès de mon cher frère et ami, le Premier Ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Un grand homme. Un homme humble. Un homme fidèle. Les mots ne peuvent exprimer ma tristesse. Mes condoléances à sa famille, au président AOuattara_PRCI et à la nation RIP? pic.twitter.com/kDkWagjRoD — Akinwumi A. Adesina (akin_adesina) July 8, 2020

L’Ambassade des États-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire présente ses condoléances sincères et profondes à la famille Gon Coulibaly et au peuple ivoirien a l’occasion du décès du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly. pic.twitter.com/QN3C6TXdqu — U.S. Embassy Abidjan (@USEmbAbidjan) July 8, 2020

Greffé du coeur en 2012, Amadou Gon Coulibaly, dit “AGC”, était revenu il y a près d’une semaine de France après deux mois d’hospitalisation pour des problèmes cardiaques.

“Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président, pour continuer l’oeuvre de développement et de construction de notre pays”, avait-il affirmé, très souriant, lors d’un discours à son arrivée à l’aéroport.

Agé de 61 ans, M. Gon Coulibaly avait été désigné au mois mars candidat du parti du président Alassane Ouattara qui a annoncé en sa décision de ne pas briguer un troisième mandat.