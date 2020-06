Coronavirus en Afrique : plus de 12 000 nouveaux cas en 24 heures

L’Afrique recense ce vendredi 26 juin 347 836 cas confirmés du nouveau coronavirus contre 335 791 la veille, soit 12 045 nouvelles contaminations. La pandémie qui a déjà fait 9 070 victimes continue sa propagation sur le continent. Voici le résumé chiffré de la situation sur le continent.

Au Rwanda, le gouvernement a procédé au reconfinement de certaines parties de Kigali. Une décision consécutive à une nouvelle vague de contaminations enregistrées dans la capitale qui a enregistré 21 nouveaux cas vendredi. Le pays d’Afrique de l’Est comptabilise au total 850 cas dont deux décès depuis l’apparition d’un premier cas en mars dernier.