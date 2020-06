Coronavirus en Afrique : le point de la journée

L’Afrique recense ce mardi 23 juin 316 502 cas confirmés du nouveau coronavirus, pour 151 411 guérisons. La pandémie a déjà fait 8 353 victimes sur le continent. Les cinq pays les plus touchés par la Covid-19 sont l’Afrique du Sud (101 590 cas), l’Égypte (56 809), le Nigeria (20 919), le Ghana (14 568) et l’Algérie (11 920).

President CyrilRamaphosa , in his capacity as the Chairperson of the _AfricanUnion (AU), participating in a virtual Extraordinary #ChinaAfrica Solidarity Summit against #Covid-19 co-hosted by the Forum for China-Africa Cooperation (FOCAC) and the AU. pic.twitter.com/QzfebgzGe7