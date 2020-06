La gestion de la Covid-19 par le Maroc [Interview]

La politique de lutte du Maroc contre le coronavirus a été remarquée et saluée un peu partout à travers le monde. Très tôt, le royaume a pris la décision de fermer son territoire et mis en place des orientations pour l’approvisionnement, la fabrication et la distribution des masques. Le pays a également pu compter sur sa jeunesse dans les secteurs de l’innovation et de l’ingénierie. Le ministre marocain de l’Industrie, du Commerce, de l‘Économie verte et numérique Moulay Hafid Elalamy, revient avec nous sur la gestion de cette crise. Il est avec Serge Rombi d’Euronews.

Nous avons envoyé des masques en Europe parce qu'il y avait des manques à travers le monde.