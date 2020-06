Kenya : polémique autour de l'inhumation d'un artiste

Au Kenya, des incidents émaillent l’enterrement d’un musicien populaire. Des échauffourées ont éclaté vendredi entre la police et des fans mécontents de l’enterrement rapide du musicien populaire Bernard Onyango Ogutu plus connu sous le nom de Abenny Jachiga.

Selon le protocole antivirus, les corps doivent être enterrés dans les 24 heures suivant le décès en présence de cinq proches du disparu.

“Ben est mort hier, Ben est mort la nuit dernière à trois heures du matin, donc Ben ne peut pas être enterré maintenant, comment ? Même si c‘était un cas de corona, le test de corona doit prendre soixante-douze heures”, peste le musicien Benard Omondi alias Ochinjo Jaraha.

Les fans de l’artiste ont emporté son corps, exigeant qu’on lui accorde une cérémonie d’adieu digne de son rang. De son côté, la famille du disparu, demandent plus de temps pour l’organisation des funérailles.

“Si Abbeny avait le coronavirus, nous demanderions au gouvernement de faire ce qu’il fait habituellement. Voyez cette foule que nous avons ici aujourd’hui. Nous faisons cette demande pour pouvoir planifier et gérer cette situation de Covid afin que lorsque ces fans viendront pour l’enterrement, nous serons en mesure de gérer cela correctement”, plaide George Oningu, beau-frère du défunt.

Aucune source ne précise la cause du décès du musicien. L’inhumation de l’artiste Abenny Jachiga est renvoyée à une date ultérieure.

GSU officers have finally laid to rest Abenny Jachiga, an upcoming Ohangla musician from Kisumu, an officer RELATED to me has confirmed. He was buried a few minutes ago & the grave is manned. Supporters likely to protest tomorrow having overpowered police today. #AzziadOnSelina pic.twitter.com/E9yDgf8TQk — Abuga Makori EGH , MBE (@o_abuga) June 12, 2020

KISUMU MOURNERS demanding decent burial for musician Abenny Jachiga pelt stones at police, remove casket from grave for more viewing of body. pic.twitter.com/Xma5aVWGpS — NationBreakingNews (@NationBreaking) June 12, 2020

A legend has rested. Go well Abenny Jachiga ? pic.twitter.com/IuKaOVmDMR — Lyne (@1Lyne_Bee) June 11, 2020