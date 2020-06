Coronavirus : plus de 200 000 cas confirmés en Afrique

Le continent a recensé 205 520 malades du coronavirus selon un décompte des sources de l’Agence France Presse diffusé mercredi.

Dans le détail, il apparaît que la pandémie a déjà fait 5 500 morts tandis que 92 914 patients ont pu être définitivement guéris.

Le pays le plus touché du continent reste l‘Égypte où le coronavirus a fait 1 306 morts jusqu’ici. L’ Afrique du Sud, pays le plus touché en nombre de cas, enregistre pour sa part 1 162 décès.

En plus de l‘Égypte et de l’Afrique du Sud, plusieurs autres pays enregistrent d’importants chiffres en termes de contamination. Le Nigeria, l’Algerie et le Ghana ont d’ores et déjà franchi la barre des 10 000 cas.

Ces chiffres s’ils sont importants restent relativement faibles en rapport avec les autres régions de la planète.

Le pays le plus touché dans le monde reste les États-Unis avec plus de deux millions de cas et plus de 19 000 morts suivi du Brésil, de la Russie, de l’Espagne et du Royaume-Uni.

Du point de vue global, la maladie à coronavirus a déjà touché 7,23 millions de personnes, fait 411 000 morts tandis que 3,3 millions de patients ont pu recouvrer la santé selon des chiffres compilés par l’université John Hopkins.

En Chine, premier foyer du coronavirus au monde, le gouvernement a recensé quelque 4 600 morts. Alors que le nombre de décès a chuté à sa plus simple expression depuis plusieurs jours, le gouvernement considère que la pandémie est désormais enrayée.